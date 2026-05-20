НовостиОбщество20 мая 2026 9:29

Самарский производитель катеров на 30% сократил время сборки благодаря нацпроекту

Эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия проанализировали производство и запустили цифровой канбан, который в реальном времени показывает дефицит деталей
Александра НИКОЛЬСКАЯ
Продукция самарского производителя катеров известна по всей России

Компания «Катер» завершило активную фазу федерального проекта «Производительность труда». Он реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие выпускает алюминиевые лодки и катера под брендами VOYAGER, Discovery, FISHPRO, YAVA и «Волжанка». Продукция компании известна по всей России и пользуется спросом у рыбаков, туристов и путешественников.

Судостроители выбрали для оптимизации процесс изготовления катеров. Основная причина - длительный цикл и высокие трудозатраты в пиковые периоды напрямую срывали сроки поставок. Чтобы решить проблему, рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) провела глубокий анализ потока, выявив 65 проблем и 15 узких мест.

Завод при содействии экспертов РЦК внедрил современные инструменты бережливого производства. Ключевым решением стал принцип потока единичных изделий: теперь каждый катер движется от этапа к этапу без промежуточных складов и ожиданий. Разработана таблица для своевременного заказа комплектующих с расчетом страхового запаса и точки дозаказа.

Запущен цифровой канбан: экраны показывают статус каждого заказа, снабжение и склад видят дефицит в реальном времени. Внедрен почасовой производственный анализ и стандартизированная работа. Наведен порядок на рабочих местах по системе 5С, разработаны стандартные тележки для комплектующих.

В результате время сборки катера сократилось на 30%. Выработка на пилотном потоке превысила плановые показатели.

«Мы сделали процесс прозрачным и предсказуемым, — рассказал руководитель производства Алексей Кутузов. — Раньше каждый катер собирался как уникальный проект с ожиданием ресурсов. Теперь поток непрерывный, проблемы видны сразу. Клиенты будут получать лодки быстрее, а мы сможем выпускать больше без дополнительных затрат».

Значимость проекта отметил и врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

«Катера VBOATS расходятся по всей стране, - отметил министр. - Чем быстрее и эффективнее завод их выпускает, тем больше людей могут позволить себе активный отдых на воде. Это развитие внутреннего туризма, малого бизнеса в сфере проката лодок и доступность водного транспорта для россиян. Повышение производительности здесь работает на качество жизни».

Губернатор Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал: федеральный проект «Производительность труда» - ключевой инструмент для повышения качества жизни в регионе. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию инфраструктуры.

Теперь перед заводом стоит новая задача - тиражировать успешные практики на другие процессы. На предприятии уже подготовлены сертифицированные внутренние тренеры, которые передадут знания коллегам.

Участие в федпроекте бесплатное. Подробности — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.