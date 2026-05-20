В Самаре пройдет «Гуманитарный конвой»

Проект объединит талантливых поэтов, авторов и исполнителей патриотической песни

В Самаре стартовал прием заявок на фестиваль творчества волонтеров и добровольцев СВО «Гуманитарный конвой». Проект объединит талантливых поэтов, авторов и исполнителей патриотической песни, деятельность которых связана с поддержкой участников специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Самары.

«Через творчество участники фестиваля смогут поблагодарить тех, кто сегодня находится на передовой, а также напомнить всем, как важно сохранять веру, надежду и любовь к Родине», – рассказали в мэрии.

Заявки будут принимать с 20 мая по 10 июня. Очные отборочные туры пройдут в июне на 13 локациях по всей Самарской области. Гала-концерт финалистов состоится 19 июля в Доме офицеров Самарского гарнизона. Победителей и лауреатов определят в трех номинациях.

