Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов»

Сергей Булатов останется главным тренером самарских «Крыльев Советов» в следующем сезоне РПЛ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после встречи с руководством клуба.

«Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение», - написал глава региона.

«Крылья Советов» завершили сезон на 11 месте в турнирной таблице РПЛ и сохранили прописку в высшей лиге. Сергей Булатов возглавил зелено-бело-синих перед 23 туром, сменив на посту главного тренера Магомеда Адиева.