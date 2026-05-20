Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт20 мая 2026 10:27

Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» предложат новый контракт Сергею Булатову
Роман ГЕРАСЬКОВ
Сергей Булатов возглавил зелено-бело-синих перед 23 туром РПЛ

Сергей Булатов возглавил зелено-бело-синих перед 23 туром РПЛ

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Сергей Булатов останется главным тренером самарских «Крыльев Советов» в следующем сезоне РПЛ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после встречи с руководством клуба.

«Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение», - написал глава региона.

«Крылья Советов» завершили сезон на 11 месте в турнирной таблице РПЛ и сохранили прописку в высшей лиге. Сергей Булатов возглавил зелено-бело-синих перед 23 туром, сменив на посту главного тренера Магомеда Адиева.