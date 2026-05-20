Банковские клиенты стали быстрее получать помощь в контакт-центре благодаря ИИ

Ожидается, что цифровой помощник ускорит время решения вопросов и сократит число повторных обращений в контакт-центр банка

Российский банк внедрил генеративный искусственный интеллект (ИИ) для помощи операторам контакт-центра при общении с клиентами в чате и по телефону. Ожидается, что это ускорит время решения вопросов и сократит число повторных обращений. Об этом в рамках конференции ЦИПР рассказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

В контакт-центре банка генеративный ИИ выполняет функцию суммаризации запросов клиента по телефону и в чате. Цифровой помощник в режиме реального времени создает краткое описание первичного обращения клиента и передает его следующему оператору в случае, если обращение клиента необходимо перевести на профильного специалиста. Также ИИ анализирует контекст клиентского запроса и предлагает сотруднику контакт-центра сценарий ответа, собранный, например, по базе знаний банка.

Раньше клиенту или первичному оператору требовалось повторить свой вопрос второму оператору, из-за чего требовалось больше времени на решение вопроса. По оценкам банка, благодаря внедрению ИИ экономия времени обслуживания клиентов при их обращении в контакт-центр за весь 2026 год должна превысить 50 тыс. часов.

«Генеративный ИИ - одна из самых трендовых технологий последних лет. Наш банк внедряет ее в свои бизнес-процессы и начал с тех подразделений, которые напрямую общаются с клиентами. Люди получают более быстрое и качественное обслуживание, а мы сможем оптимизировать наши финансовые затраты на сопровождение сервисов банка», - сказал Сергей Безбогов.

