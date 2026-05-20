Губернатор Федорищев встретился с руководством «Крыльев Советов» в Самаре

Регион и спонсоры окажут «Крыльям» необходимую поддержку Фото: ПФК «Крылья Советов»

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством ПФК «Крылья Советов». На ней обсуждались итоги сезона, кадровые решения и планы развития клуба. Принято решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером. Ему предложат новый контракт.

«На заключительном отрезке чемпионата команда показала настоящий характер и яркую игру. Она порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ. Поблагодарил Сергея Булатова и его штаб за качественную работу. Уверен, болельщики поддержат наше решение», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также на встрече обсудили избрание нового председателя совета директоров клуба. Губернатор предложил кандидатуру Максима Симонова, председателя областной федерации футбола. Позже на заседании совета директоров его избрали на этот пост.

Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшее время менеджменту предстоит решить вопросы по подготовке к новому сезону и формированию состава. Регион и спонсоры окажут «Крыльям» необходимую поддержку.

