В Самаре временно ограничат движение из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» 22 и 23 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре 23 мая частично ограничат движение транспорта из-за проведение Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». По его итогам определят беговую столицу России. Ограничения введут с вечера 22 мая до середины дня 23 мая. Об этом сообщает администрация Самары.

«Для обеспечения безопасности участников в Самаре в день проведения мероприятия и накануне старта вводятся временные ограничительные меры. Просим жителей и гостей города заранее планировать свои поездки», — рассказали в мэрии.

С 20:00 22 мая до 14:30 23 мая запретят остановку и стоянку на улице Дальней, на улице Арены 2018, на улице Второй Стадионной, а также на Проездах № 2 и № 7. С 06:00 до 14:30 23 мая эти участки полностью перекроют для движения. Исключение сделают для машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Автобусы № 83, 88 и 93 поедут по измененным маршрутам. С временными схемами можно ознакомиться в приложениях.

