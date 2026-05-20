Многодетные самарцы могут сэкономить на детском отдыхе

На каждого ребенка можно оформить выплату один раз в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области могут оформить компенсацию за путевки в детские оздоровительные лагеря, которые они покупали самостоятельно. На это в региональном бюджете в 2026 году запланировали 93 миллиона рублей. В прошлом году такую компенсацию смогла оформить многодетная мама из Самары Александра Лунина.

«Подала документы через социальный портал министерства и в течение месяца деньги поступили на счет. Процедура очень простая», – рассказала она.

Самарцы могут получить 50% от фиксированной стоимости путевки, которая утверждена региональным правительством. На каждого ребенка можно оформить выплату один раз в год, но важно, чтобы лагерь был в региональном реестре.

Всего в Самарской области существует 42 меры поддержки для многодетных семей, в том числе компенсация расходов на ЖКХ, средства на покупку школьной формы и т.д.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал