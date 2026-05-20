На трудоустройство подростков летом в Самаре выделят 58 миллионов рублей

Подростки будут выполнять простую работу, не требующую специальных навыков и знаний

20 мая в городской думе Самары состоялось совместное заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, общественного совета и общественного молодежного парламента.

На повестке заседания было пять вопросов, в том числе об организации летней оздоровительной кампании. По традиции, летом подростки смогут подработать. На летнее трудоустройство несовершеннолетних в бюджете запланировали 58 миллионов рублей.

Подработать летом смогут более 3500 жителей Самары в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут выполнять простую работу, не требующую специальных навыков и знаний.

Ранее сообщалось, что подростки в Самаре летом смогут заработать 15 тысяч рублей за 10 дней.

