В Самаре начался суд над членами сигаретного ОПГ

19 мая в Советском районном суд состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении членов ОПГ, которых подозревают в незаконном обороте табачной продукции. На скамье подсудимых находятся 10 человек.

Первое судебное заседание было закрытым. После предварительного слушания следующее заседание назначили на 5 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Санкции уголовной статьи, которую вменяют обвиняемым, предусматривает штраф от 400 до 800 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей.

В феврале 2024 года в Самаре уже выносили приговор участникам ОПГ, которые организовали производство контрафактной продукции. Предполагаемого лидера приговорили к 12 годам лишения свободы.

