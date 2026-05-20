Пожар на территории завода произошел в Самаре 20 мая

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 20 мая, днем в Кировском районе Самары произошел пожар на территории завода. На Московское шоссе, 18 км горел корпус № 1. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 14:13. Полыхали стены неэксплуатируемого здания и мусор. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:30. На месте происшествия работали 69 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 54 человека и 18 единиц техники.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал