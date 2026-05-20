В Тольятти прошел конкурс профмастерства лаборантов химического анализа

Победителей выбирали в группах «Лучший молодой рабочий» и «Лучший рабочий-наставник» / Фото: АО «ТОАЗ»

В Тольятти состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший лаборант химического анализа». Его провел Тольяттиазот. Соревнования прошли в рамках корпоративного чемпионата «Лучший по профессии» группы «Уралхим».

Конкурс проходил в течение двух недель. В нем приняли участие 27 лаборантов. Они соревновались в двух группах: «Лучший молодой рабочий» (возраст до 35 лет) и «Лучший рабочий-наставник» (от 36 лет). Участники продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки.

На этапе тестирования лаборантам нужно было ответить на 30 вопросов по основам аналитической химии, методам анализа и охране труда. Во второй этап – практика в лаборатории – прошли 12 человек. Им необходимо было выполнить анализ, обработать полученные знания, оценить результаты и оформить с соблюдением требований.

В номинации «Лучший молодой рабочий» первое место заняла Ирада Ефименко, второе – Лилия Мельникова, третье – Юлия Терентьева. В номинации «Лучший рабочий-наставник» в тройку призеров вошли Ирина Скородумова, Наталья Харитонова и Светлана Черкашина.

«Конкурс профмастерства — это не просто соревнование, для нас это инструмент оценки зрелости всей системы качества. Оба этапа — и теория, и практика — доказали высокий уровень профессиональных навыков участников», — сказала заместитель главного инженера по качеству АО «ТОАЗ» Елена Ермакова.

Победители конкурса в октябре 2026 года отправятся в Кировскую область. Там они представят тольяттинское химпредприятие в корпоративном финале чемпионата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал