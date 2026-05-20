Волонтеры движения «Экоравновесие» расчистили берег Волги в Самаре

Экологическая акция в День Волги объединила волонтеров предприятий, организаций и учебных заведений Самары и области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Волги, 20 мая, участники седьмой экологической акции, приуроченной ко Дню Волги, собрали с гектара прибрежной зоны на 3-й просеке в Самаре около 7 кубометров мусора. Традиционное мероприятие, организованное медиахолдингом «Комсомольская правда», объединило около 180 волонтеров движения «Экоравновесие». Команды предприятий, организаций и учебных заведений очистили береговую линию при содействии департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Экоактивисты разобрали перчатки и мешки, предоставленные департаментом, и разбрелись по берегу. Вернуть Волге чистую прибрежную территорию пожелали сотрудники Новокуйбышевского НПЗ, молочного комбината «Самаралакто» компании «Логика молока», Новокуйбышевской нефтехимической компании, Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, ООО «РН Проектирование Добыча», АО «Транснефть-Приволга», ПАО «ОДК-Кузнецов», Самарского инженерно-технического центра, АО «Самаранефтепродукт» и Филип Морис сейлз энд маркетинг.

Партнером мероприятия выступил Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области. Масштабный субботник также поддержали студенты СамГТУ и сотрудники сети продуктовых дискаунтеров «Победа».

Активисты не только очистили волжский берег от мусора, но и привели в порядок подводную часть в районе 3-й просеки: водолазы клуба «Дайвинг Волга» прошли по дну вдоль пляжа и вытащили осколки стекла и пластик.

К акции присоединились сотрудники Главного управления ФСИН России по Самарской области. Помимо сбора мусора они успели накормить волонтеров вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне, и напоили горячим чаем. Хлебозавод №5 угостил добровольцев свежей и ароматной выпечкой.

«Такие мероприятия очень значимы, – отметил начальник отдела Управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров. – Сегодня мы не просто очистили определенную территорию от мусора, мы еще подали пример для отдыхающих на пляже, которые наблюдали за уборкой. Надеюсь, благодаря акции нам удалось привить самарцам экологическую культуру, ведь так и формируется гражданская позиция – через отношение к окружающей среде. Мы и дальше будем работать вместе в этом направлении, делать наши любимые места в Самаре чище».