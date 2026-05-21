НовостиОбщество21 мая 2026 2:00

Минтранс прокомментировал запуск автобусов по магистрали Центральной в Самаре

Самарцам объяснили, когда на магистрали Центральной появится общественный транспорт
Александра ТАЙБАТРОВА
Прежде чем запустить автобусы по магистрали Центральной, нужно выяснить, каким будет пассажиропоток

Фото: правительство Самарской области.

Фото: правительство Самарской области.

В конце 2025 года в Самаре открыли движение по магистрали Центральная. Дорога состоит из 4-6 полос, на ней предусмотрены остановочные павильоны, но общественный транспорт там не ездит. Планируется ли запустить автобусы по Центральной? За ответом «КП-Самара» обратилась в минтранс Самарской области.

«Регулярные пассажирские перевозки организуются на основании устойчивого пассажиропотока», – ответили в министерстве на запрос редакции.

Именно на основании пассажиропотока определяют, по каким маршрутам будет ездить общественный транспорт, по какому расписанию, какой парк транспорта потребуется.

Прежде чем запустить автобусы по магистрали Центральной, нужно выяснить, каким будет пассажиропоток здесь, насколько востребованными окажутся маршруты. О принятых решениях минтранс обещает сообщить дополнительно.

