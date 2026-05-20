В Самаре прошел пресс-завтрак с Ириной Петшик

Главной темой встречи стало предварительное голосование. Фото: пресс-служба «Единой России»

В Самаре 20 мая состоялся пресс-завтрак с Ириной Петшик, новым руководителем регионального исполкома Самарского регионального отделения «Единой России». В мероприятии приняли участие представители «Комсомольской правды в Самаре», «Самарской газеты», «Самарского обозрения» и других СМИ, ЦУР Самарской области, блогеры. Главной темой встречи стало предварительное голосование, которое состоится с 25 по 31 мая. Ирина Петшик рассказала о подготовке к нему, о конкурентности списков и поддержке новых кандидатов, среди которых есть участники СВО.

Ирина Петшик поделилась, какое впечатление произвела на нее Самара, призналась, что ценит искреннюю подачу в журналистских материалах, а также предложила редакциям присоединиться к партийным публичным активностям.

Особый отклик у участников встречи вызвало предложение направить идеи для Народной программы партии и поддержать региональные инициативы.

По итогам встречи представители «КП-Самара» отметили открытость и профессионализм Ирины Петшик, а также удачный формат общения в неформальной обстановке.

