Утром 21 мая в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС Самарской области опубликовало памятку, как вести себя при атаке БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 21 мая. Об этом около 05.00 в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он напомнил, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

МЧС Самарской области опубликовало памятку, как вести себя при атаке БПЛА. Если она застанет вас на улице или в транспорте, как можно скорее найдите укрытие в ближайшем здании или подземном переходе. В офисных зданиях советуют спуститься в подвал, на цокольный этаж или в подземный паркинг, а в квартирах – уйти в помещение между несущими стенами и без окон. Пользоваться лифтом и подходить к окнам при атаке БПЛА нельзя!

Кроме того, в Самарской области действует режим «Ковер», аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

