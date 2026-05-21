Участок на улице Утевской на юге Самары отдают под комплексную застройку

Площадь участка составляет 12 гектаров

Еще один участок в Самаре хотят отдать под комплексную застройку. Речь идет про территорию площадью 12 гектаров на улице Утевской, в Куйбышевском районе. Его выставил на торги портал ДОМ.РФ.

«Возможно среднеэтажное строительство жилого квартала», – сообщается на портале.

Сейчас у этого участка имеется вид разрешенного использования «для строительства объекта военного назначения (военный городок)». Рядом располагается военная часть и новый жилой массив. В объявлении указано, что в этой локации спрос на жилье растет.

Начальная цена аукциона составляет 9,16 миллионов рублей. Заявки на него принимают до 22 июня.

