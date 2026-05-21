Первый в Самарской области Центр здорового долголетия открылся в больнице № 10

Обследование проводят по четырем направлениям Фото: минздрав Самарской области

В Самаре на базе городской больницы № 10 начал работу первый в регионе Центр медицины здорового долголетия. Он открылся с 1 апреля. Задача центра — выявлять риски преждевременного старения и хронических заболеваний у людей от 18 до 50 лет. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

«Это первый такой центр, мы долго готовились к его запуску. Задача — чтобы во всем регионе охват был таким, чтобы, проживая в любой точке, жители могли получить поддержку», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Обследование проводят по четырем направлениям. Оценивают иммуновоспалительные процессы, уровень инсулинорезистентности, состояние сосудов и обмен веществ. Обследование уже прошли 108 человек. Все они взяты под наблюдение. Центр помогает обнаружить риски на ранних этапах и подобрать индивидуальную программу профилактики.

