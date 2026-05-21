В Самарской области пресекли попытку доставки запрещенных предметов в колонию

Все это предназначалось для доставки на территорию учреждения Фото: УФСИН по Самарской области

В Самарской области сотрудники службы задержали мужчину у исправительной колонии № 3. У него нашли свертки с сотовым телефоном, зарядными устройствами, USB-проводами и SIM-картами. Все это предназначалось для доставки на территорию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

«На прилегающей территории колонии задержан 26-летний мужчина. У него обнаружили четыре свертка, перемотанные скотчем. В них находились телефон, три блока зарядных устройств, шесть USB-проводов и пять SIM-карт», — рассказали в ведомстве.

В отношении него составили протокол об административном нарушении. Материалы направили для принятия решения.

