На Московском шоссе в Самаре высохли кустарники

Самарцы пожаловались на состояние кустарников на Московском шоссе

В Самаре на Московском шоссе высохли кустарники, которые высаживали для создания естественного барьера от пыли и выхлопных газов. Самарцы пожаловались на это в комментариях под одним из постов главы Самары Ивана Носкова ВКонтакте.

«Самарское ДЭУ расконсервировало поливы: газоны вдоль дорог поливают машины, а молодые деревья и кустарники – вручную», – ответил на комментарий представитель министерства транспорта Самарской области.

По данным минтранса, поливочный сезон открыли 6 мая. Газон, кустарники и деревья поливают по мере необходимости, как правило, 1-3 раза в неделю. Но в сильную жару полив проводят каждый день и в усиленном режиме, заверили в минтрансе. Что же произошло с кустарниками на Московском шоссе, в ведомстве не уточнили.

