В Тольятти нашли наркотик в сумке на заднем сиденье автомобиля BMW

Во время проверки пассажир вел себя нервно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Тольятти на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW. Во время проверки пассажир вел себя нервно и пытался ускорить оформление документов. Полицейские досмотрели машину и нашли в сумке на заднем сиденье зип-пакет с запрещенным веществом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«При обследовании служебная собака условным знаком указала, что в пакете находится запрещенное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик массой 0,270 грамма. Это относится к значительному размеру», — рассказали в полиции.

35-летний житель Сургута, ранее не был судим, нигде не работает. Мужчина пояснил, что купил наркотики через интернет для себя. В отношении него завели уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

