На следующей неделе в Самарскую область придет похолодание с дождями

Конец мая, судя по всему, будет прохладным

Аномальная жара, которая нагрянула в Самарскую область, скоро сменится прохладой и дождями. По данным Гидрометцентра в России, температура пойдет на спад с воскресенья, 24 мая. В этот день прогнозируют дождь и +26 градусов. После этого нас ждет несколько подряд дождливых дней. К среде, 27 мая, в регионе похолодает до +25 градусов.

«Во второй половине недели на смену одному антициклону, ушедшему за Урал, придет его Скадинавский собрат», – сообщали ранее в Приволжском УГМС.

Другие погодные сервисы обещают еще более серьезное похолодание. По прогнозу Gismeteo, 27 мая днем будет всего +17 градусов. Яндекс.Погода прогнозирует, что с 27 по 30 мая температура будет колебаться на уровне +17...+18 градусов. Так что конец мая судя по всему, будет довольно прохладным.

