НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:55

В Самаре женщина задолжала по алиментам 710 тысяч рублей

В Самаре женщина скрывалась и не выплачивала деньги своему ребенку
Елизавета ЖИРНОВА
Ей назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ

Ей назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре судебные приставы нашли женщину, которая задолжала своему ребенку 710 тысяч рублей по алиментам. Должница скрывалась и не выплачивала деньги. Ее автомобиль арестовали и передали на реализацию. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.

«В отношении жительницы Самары составили административный протокол по статье о неуплате средств на содержание детей. Рассмотрев материалы, суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины завели розыскное дело. Сначала приставы нашли и арестовали ее автомобиль, который она передала третьим лицам. Затем установили адрес, где живет сама женщина. Ее доставили в отделение судебных приставов Куйбышевского района Самары.

