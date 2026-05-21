Подростка из Тольятти осудили за передачу банковских карт посторонним

Несовершеннолетнему, с учетом его возраста, назначили штраф в размере 30 тысяч рублей

В Тольятти суд вынес приговор подростку, который незаконно передал банковские карты третьему лицу. Карты он покупал у других несовершеннолетних. В итоге посторонний человек получил полный доступ к банковским счетам подростков, которые потом использовали для неправомерного оборота денег – приема, выдачи, переводов.

«20 мая Центральный районный суд Тольятти Самарской области признал подростка виновным в совершении двух преступлений по статье о передаче электронного средства платежа для неправомерных операций», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Несовершеннолетнему, с учетом его возраста, назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

