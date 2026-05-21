В Самаре на выходных ожидается похолодание

Температурный фон немного сбавит обороты

В Самарской области со второй половины недели на смену антициклону, ушедшему за Урал, придет его скандинавский собрат. Погода ожидается преимущественно сухая, но температура немного снизится. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Во второй половине недели температурный фон немного сбавит обороты», — рассказали синоптики.

В пятницу, 22 мая, ночью будет малооблачно и без осадков. Температура составит от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. В субботу, 23 мая, ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов, местами до +15. Днем ожидается до +24...+29 градусов. В воскресенье, 24 мая, ночью будет от +6 до +11 градусов, местами до +16. Днем — переменная облачность и местами кратковременный дождь. Температура составит +25...+30 градусов. Ветер в выходные усилится до 12 метров в секунду.

