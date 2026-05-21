Мемориальную доску писателю Семену Табачникову открыли в Самаре

Мемориальную доску установили на доме, где жил писатель Фото: администрация Самары.

На улице Полевой, 86 в Самаре установили мемориальную доску Заслуженному работнику культуры РФ, участнику Великой Отечественной войны, члену Союза писателей Семену Табачникову. В церемонии ее открытия приняли участие сын, внуки и правнуки писателя, рассказали в мэрии. Место выбрано не случайно – именно в этом доме Табачников жил.

«Сегодня же в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла творческая встреча, посвященная памяти Семёна Табачникова», – уточнила пресс-служба городской администрации.

В этом мероприятии также участвовали родственники ветерана, его друзья, коллеги, представители областной организации писателей.

Семена Табачникова не стало в 2007 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал