В Самарской области столкнулись две фуры DAF и MAN

Движение на трассе восстановлено Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области утром 21 мая 2026 года столкнулись два большегруза. Авария произошла в Ставропольском районе на 990 км автодороги М-5 «Урал». Фуры ехали со стороны Самары в направлении Тольятти. В ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля MAN. В результате произошло столкновение. Люди не пострадали. Оба автомобиля получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве.

Движение по федеральной трассе восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

