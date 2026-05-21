Ноги постоянно отекали из-за тяжелой болезни почек. В Самаре помогли пациенту с аутоимунной патологией

Парню уже исполнилось 20 лет, его выписали из стационара. Фото: СамГМУ

В Самаре врачи помогли парню, который страдал от тяжелой болезни почек. Первые симптомы появились, когда Арсену было 17 лет – у него начали сильно отекать ноги. Юношу отправили в клиники СамГМУ, где и поставили точный диагноз благодаря морфологической верификации. Это единственное медучреждение в регионе, где проводят такой комплекс в полном объеме.

«Исследование выявило аутоимунную патологию почек, требующую специфического лечения», – прокомментировала пресс-служба учреждения.

Благодаря этому Арсену назначили подходящее и эффективное лечение. Парню уже исполнилось 20 лет, его выписали из стационара. Его жизнь ничем не отличается от жизни его сверстников, парень умеренно занимается спортом.

