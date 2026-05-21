Глава Сызрани Сергей Володченков выразил соболезнования из-за гибели жителей

При обнаружении фрагментов дронов звоните 112

Глава Сызрани Сергей Володченков прокомментировал трагедию в городе. В результате атаки БПЛА погибли два человека. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города на своей страницы в ВК.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас на месте работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников», — сказал Сергей Володченков.

Глава города напомнил жителям о запрете на съемку и публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий их применения. Нельзя приближаться к обломкам — это опасно. При обнаружении фрагментов дронов нужно звонить по номеру 112. Для экстренной психологической помощи работает круглосуточная бесплатная линия: 8 (800) 100-21-15.

