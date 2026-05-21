Самарский студент потерял 10 тысяч рублей при покупке игрового аккаунта

Продавец перестал выходить на связь

В Самаре 19-летний студент лишился 10 тысяч рублей при покупке аккаунта в онлайн-игре. Молодой человек наткнулся в интернете на объявление о продаже и завязал переписку с продавцом. После перевода денег собеседник исчез. Самарец обратился с заявлением в отдел полиции по Промышленному району. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Парень наткнулся в сети на заманчивое объявление. Продавали аккаунт в онлайн-игре, которая ему нравится. Он поверил собеседнику, перевел 10 тысяч рублей и отправил фотографию чека об оплате. Продавец перестал выходить на связь, его телефон стал недоступен», — рассказали в полиции.

Не стоит переводить деньги незнакомцам. Покупки в интернете лучше совершать на проверенных площадках.

