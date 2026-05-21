Из Самары запустили прямые рейсы в столицу Карелии Петрозаводск

Полеты выполняют два раза в неделю - по средам и воскресеньям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прямое авиасообщение запустили между Самарой и столицей Карелии Петрозаводском. Самолеты начали летать в мае, сообщает пресс-служба самарского аэропорта Курумоч. Перевозчиком является авиакомпания UVT Aero.

«Полеты выполняют два раза в неделю - по средам и воскресеньям», – говорится в пресс-релизе.

По средам самолеты из Самары будут отправляться в 15.45, а в Петрозаводск прилетать в 17.05. Воскресный рейс будет позже: вылет – в 18.55, приземление в Самаре – в 20.10.

Обратные рейсы будут проводить тоже два раза в неделю. По средам самолеты из Петрозаводска будут вылетать в 17.45 (приземление в 21.15), а по воскресеньям – в 14.45 (прибытие – в 18.00). Время везде указано местное.

Благодаря прямому авиасообщению для самарцев станут более доступными уникальные красоты и памятники Карелии.

