В Самарской области пенсионеру вернули 4,5 млн рублей после атаки мошенников

В Самарской области прокуратура взыскала с жителя Нижнекамска почти 4,5 миллиона рублей в пользу пенсионера. Пожилой мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его перевести более 14 миллионов рублей на разные банковские счета. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Телефонные мошенники, введя пенсионера в заблуждение, похитили у него деньги в общей сумме более 14 миллионов рублей. Он по настоянию злоумышленников перевел свои накопления на разные счета. Личности владельцев счетов установили», — рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании сумм неосновательного обогащения. Один из исков уже удовлетворили. Еще три заявления находятся на рассмотрении в судах. Вопрос восстановления прав пенсионера будет на контроле надзорного ведомства до полного разрешения ситуации.

