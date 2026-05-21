НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:11

В Самарской области пенсионеру вернули 4,5 млн рублей после атаки мошенников

Житель Самарской области потерял более 14 миллионов, переведя деньги на счета дропперов
Елизавета ЖИРНОВА
Личности владельцев счетов установили

Личности владельцев счетов установили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура взыскала с жителя Нижнекамска почти 4,5 миллиона рублей в пользу пенсионера. Пожилой мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его перевести более 14 миллионов рублей на разные банковские счета. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Телефонные мошенники, введя пенсионера в заблуждение, похитили у него деньги в общей сумме более 14 миллионов рублей. Он по настоянию злоумышленников перевел свои накопления на разные счета. Личности владельцев счетов установили», — рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании сумм неосновательного обогащения. Один из исков уже удовлетворили. Еще три заявления находятся на рассмотрении в судах. Вопрос восстановления прав пенсионера будет на контроле надзорного ведомства до полного разрешения ситуации.

