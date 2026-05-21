В Самаре запустят дополнительный транспорт из-за футбольного матча 23 мая

В Самаре 23 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет футбольный матч между командами «Акрон» и «Ротор». Игра начнется в 19:30. Для удобства болельщиков в городе усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщает администрация Самары.

«С 17:30 до 19:30 и с 21:30 до 22:30 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов номер 1 и 67. Трамвайно-троллейбусное управление организует контроль за движением трамваем номер 11, 12, 22, 24 и 25», — рассказали в мэрии.

После матча перевозчики подадут дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные для маломобильных людей. С 21:30 они будут ждать пассажиров на остановках. На площадке у «Самара Арены» запустят дополнительные трамваи номер 11, 12 и 22. На дублере Московского шоссе — восемь автобусов маршрутов номер 1, 34, 41 и 67. На остановке «Улица Дальняя» — два автобуса номер 1 и 67 в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей.

Напомним, участок трамвайной линии на Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Постникова оврага закрыт из-за ремонта путей. Вдоль улицы ходят бесплатные компенсационные автобусы.

