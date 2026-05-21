В центре Самары хотят создать ярмарочный комплекс возле Речного вокзала

Авторы проекта полагают, что это привлечет больше самарцев и гостей города в его исторический центр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре может появиться ярмарочный комплекс в районе Речного вокзала. Мэрия хочет обустроить площадку под проект, связанный с историей Григория Засекина, опубликован проект соответствующего постановления, чтобы внести изменения в концепцию исторического кода.

Предполагается, что на пересечении улиц Водников и Кутякова появится ярмарочный комплекс с ремесленными лавками и справочным центром. Здесь могут открыть кузницу и помещения для мастер-классов.

Авторы проекта полагают, что это привлечет больше самарцев и гостей города в его исторический центр.

Напомним, что на этом участке нашли культурный слой, относящийся к XVII-XIX векам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал