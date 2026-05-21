В Тольятти водитель Lada Vesta сбил 11-летнюю девочку на самокате

Пострадавшая получила телесные повреждения Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти водитель легковушки сбил 11-летнюю девочку на механическом самокате. ДТП произошло в Центральном районе в 20:33. Ребенка доставили в больницу, врачи назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«31- летний водитель автомобиля Lada Vesta двигался в жилой зоне со стороны улицы Радищева в направлении улицы Шлютова. В районе дома номер 15 по улице Победы он сбил девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате», — рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшая получила телесные повреждения.

