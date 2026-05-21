В Сызрани Ford Focus сбил двух пешеходов

Водитель наехал на 18-летних юношу и девушку, которые переходили проезжую часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

20 мая в 17:10 в Сызрани 76-летний водитель Ford Focus ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Комарова. В районе дома №97 по улице Образцовская он не уступил дорогу пешеходам, в результате чего наехал на 18-летних юношу и девушку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Обоих пострадавших пешеходов с места ДТП на скорой помощи доставили в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

