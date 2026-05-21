Предприниматель из Новокуйбышевска не мог заключить договор на размещение НТО

В Новокуйбышевске индивидуальный предприниматель долго не мог заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта. Местные власти не проводили аукцион. С этой проблемой и жалобой на то, что он не может вести предпринимательскую деятельность, бизнесмен пришел на личный прием к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому.
«После вмешательства прокуратуры области организован и проведен аукцион», – прокомментировала пресс-служба ведомства.
После проведения аукциона с предпринимателем все же заключили договор, и его права были восстановлены.
