Предприниматель из Новокуйбышевска не мог заключить договор на размещение НТО

После проведения аукциона с предпринимателем все же заключили договор

В Новокуйбышевске индивидуальный предприниматель долго не мог заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта. Местные власти не проводили аукцион. С этой проблемой и жалобой на то, что он не может вести предпринимательскую деятельность, бизнесмен пришел на личный прием к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому.

«После вмешательства прокуратуры области организован и проведен аукцион», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

После проведения аукциона с предпринимателем все же заключили договор, и его права были восстановлены.

