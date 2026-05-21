В Самаре не могут начать подготовку пляжей из-за высокого уровня воды

21 мая уровень воды в Волге составляет 31,03 метра Балтийской системы

21 мая уровень воды в Волге составляет 31,03 метра Балтийской системы. За последнее время он вырос на 0,06 метра. Эти показатели не позволяют начать подготовку городских пляжей к купальному сезону. Об этом сообщает администрация Самары.

«Для завершения очистки берега и установки пляжного оборудования нужна отметка 28,5-29 метров Балтийской системы. Вода пока слишком высокая», – рассказали в мэрии.

Напомним, в 2026 году пляжи Самары хотят значительно улучшить. На набережной установят питьевые фонтанчики, увеличат количество деревянных настилов, завезут новые открытые душевые и кабинки для переодевания. С 10 июня там начнут работать 9 спасательных постов. Также к пляжам сделают спуски для маломобильных граждан и завезут туда 29,5 тысяч тонн песка. п

