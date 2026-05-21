Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по парусному спорту

Яхтсмены региона взяли золото, серебро и бронзу Фото: правительство Самарской области

Спортсмены Самарской области стали победителями Кубка России по парусному спорту. Соревнования прошли в Геленджике и длились неделю. Яхтсмены региона взяли золото, серебро и бронзу. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Спортсмены Самарской области представляли ГАУ СШОР номер 6 и яхт-клуб «Дружба». Они завоевали полный комплект медалей в олимпийских классах яхт», — рассказали в ведомстве.

Золото взяли Максим Семенов и Елизавета Шутова в классе Накра 17 микс. Еще одно золото у Натальи Ермаковой и Алены Суховой в классе 49FX. Серебро завоевал Дмитрий Лаздин из Самарской области в паре с Мариной Федоровой из Санкт-Петербурга в классе 470. Бронзу взяли Глеб Ромакин из Самарской области и Даниил Нечаев из Краснодарского края в классе 49.

