В Самаре открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Два проекта от региона попали в ТОП-100 форума

Самарская область вошла в число самых активных регионов по количеству идей на форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок на платформе идея.росконгресс.рф открыт с 15 мая до 15 июня. Два проекта от региона попали в ТОП-100 форума, еще пять — в ТОП-300.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время. Нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники, — это отражение того, как люди видят развитие России», — отметил замруководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

За шесть лет участниками форума стали представители всех регионов России и 45 стран мира. Только в 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив — это в два раза больше, чем на первом форуме.

В 2026 году идеи принимают по пяти направлениям: социальная инициатива, кадровая, технологическая, экологическая и предпринимательская. Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что сообщество форума объединяет уже почти 600 тысяч человек, а интерес к участию продолжает расти.

