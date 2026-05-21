В Самаре стартовала перекладка сетей водоснабжения по федеральной программе МКИ

Сейчас специалисты перекладывают водопроводную линию на улице Силаева / Фото: РКС-Самара

В Самаре стартовала перекладка сетей водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ), который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Она предполагает комплексное обновление коммуникаций на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней. Выполняет работы «РКС-Самара».

В этом году в Самаре по федеральной программе обновят сети в Куйбышевском, Октябрьском и Кировском районах. Всего в списке 16 адресов.

«Работа в рамках МКИ создаст запас прочности сетей на несколько лет вперед», - сказал главный инженер компании Игорь Давыдов.

Глава Самары Иван Носков подчеркнул: «Участие в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» – это правильное решение руководства «РКС-Самара», которое показывает заинтересованность компании в социально-ориентированном ведении работы».

В 2027 году работами в рамках МКИ охватят еще 40 адресов в Самаре. На реализацию всей программы планируется направить 400 млн рублей, около половины из них — средства ресурсоснабжающей компании.

