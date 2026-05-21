Более 100 километров дорог к школам и вузам отремонтируют в Самарской области

В Волжском районе капитально отремонтируют региональную трассу на подъезде к селу Лопатино Фото: правительство Самарской области.

В нынешнем году в Самарской области отремонтируют 109 километров дорог, которые ведут к образовательным учреждениям – детским садам, школам, вузам и колледжам. Работы проведут на региональных участках трасс, а также в Самаре и Тольятти.

«В Волжском районе капитально отремонтируют региональную трассу на подъезде к селу Лопатино», – сообщила пресс-служба правительства Самарской области и уточнила, что по этой дороге школьный автобус везет ребят из поселков Новоберезовского, Придорожного и села Яицкого.

На этой дороге сейчас ремонтируют съезды, а потом начнут укладывать асфальт, укреплять обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

В Самаре в 2026 году в порядок приведут 30 участков дорог, которые ведут к образовательным учреждениям. Среди них – улица 22 Партсъезда на участке от Старопольской до Гагарина: рядом расположены детсады №81 и №194, школа №166, Самарский колледж сервиса производственного оборудования. В Тольятти в порядок приведут участок улицы Карбышева, по которой идет дорога к политехническому колледжу.

