Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за оскорбление знакомой по СМС

Пострадавшая решила не игнорировать неприятные высказывания в свой адрес и обратилась в прокуратуру.

38-летней женщине из Новокуйбышевска пришли оскорбительные СМС, которые унижали ее честь и достоинство. Их автором оказалась ее 37-летняя знакомая. Пострадавшая решила не игнорировать неприятные высказывания в свой адрес и обратилась в прокуратуру Самарской области.

«Была проведена проверка, по результатам которой в отношении отправителя СМС завели административное дело по статье за оскорбление. Ее признали виновной и оштрафовали на 3 тысячи рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

