В Сызрани после атаки БПЛА завели уголовное дело о теракте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выехал в Сызрань, которая сегодня подверглась атаке БПЛА. По его словам, она произошла со стороны украинского террористического режима. В результате происшествия погибли два человека. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт»

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших – семье участника специальной военной операции. Эта потеря невосполнима», – рассказал глава региона.

С первых минут после происшествия был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

