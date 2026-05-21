В Самаре в пришкольных лагерях отдохнут свыше 15 тысяч детей

Фото: предоставлено пресс-службой Самарской городской думы

В Самаре в пришкольных лагерях, где с 1 июня будут работать 194 площадки, отдохнут свыше 15 тысяч детей в возрасте до 15 лет. Организацию летней оздоровительной кампании обсудили на совместном заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе.

Как стало известно, в муниципальных лагерях дневного пребывания при школах проведут более 50 смен. Для 6 тысяч воспитанников предусмотрено двухразовое питание, а для 9 тысяч – трехразовое.

Фото: предоставлено пресс-службой Самарской городской думы

В загородных лагерях, подведомственных городу, отдохнут около 11 тысяч ребят. В программе смен: спортивные и культурные мероприятия, экскурсии, патриотические акции. Все лагеря оснащены системами видеонаблюдения и оповещения, автоматической пожарной сигнализацией.

«Наши детские оздоровительные лагеря – как пришкольные, так и загородные – полностью готовы к летней кампании. Они успешно прошли тщательные проверки Роспотребнадзора, и на сегодняшний день не выявлено ни одного замечания, а все ранее обнаруженные недостатки оперативно устранены», – отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту, комитета Вячеслав Звягинцев.

Что касается временной занятости подростков, то этим летом в Самаре планируется трудоустроить более 3 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники смогут попробовать себя в профессиях подсобного рабочего, уборщика территории, помощника садовника, специалиста, библиотекаря или вожатого в лагерях дневного пребывания.

Фото: предоставлено пресс-службой Самарской городской думы

Кроме этого, депутаты и общественники подвели итоги недавних выездных мероприятий в подростковые клубы города. В Самаре функционируют 74 клуба по месту жительства, где дополнительное образование получают более 7,5 тысячи детей.

«Подростковые клубы сегодня – это центры притяжения, где ребята занимаются техническим творчеством и спортом. Крайне важно совершенствовать эту тему, модернизировать материальную базу, сохранив при этом все лучшие методические наработки. Чтобы эта работа была максимально эффективной, мы предлагаем рассмотреть возможность выделения развития клубов в отдельную подпрограмму профильной муниципальной программы», – отметил председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

Также члены комитета сформулировали рекомендации для городской администрации. Среди них – принятие мер для улучшения условий труда педагогов, уделение внимания материально-технической базе, выделение дополнительных помещений для клубов.