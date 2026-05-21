В Сызрани оценивают ущерб после атаки БПЛА

Сейчас ведется работа по ликвидации последствий происшествия и оценка причиненного ущерба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

21 мая в Сызрани произошла атака БПЛА. По словам губернатора Самарской области, который сейчас работает на месте происшествия, более десятка дронов были нацелены на гражданские и промышленные объекты города, два человека погибли, а еще несколько человек пострадало. Сейчас ведется работа по ликвидации последствий происшествия и оценка причиненного ущерба.

«Сейчас пострадавшим оказывается материальная и психологическая поддержка, благо госпитализация никому не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями», – написал глава региона.

Напомним, всего на город было нацелено более 15 беспилотников. В результате ЧП два дома были разрушены. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Теракт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал