В Самаре пройдет форум «Мой бизнес 63. Время героев»

Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». Фото: Министерство экономического развития Самарской области

28 и 29 мая в Самаре пройдет региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Он приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства и в этом году будет сфокусирован на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.

«Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». В дискуссии примут участие представители органов власти, налоговой службы, деловых объединений, федеральных и региональных институтов развития, а также действующие предприниматели. Участники поделятся конкретными инструментами и стратегиями, которые помогают преодолевать текущие вызовы и способствуют росту предпринимательства в регионе», – анонсируют организаторы.

28 мая форум пройдет во Дворце спорта имени Высоцкого (Молодогвардейская, 222), а 29 мая в Доме предпринимателя (Молодогвардейская, 211). Посмотреть полную программу мероприятия и забронировать место для участия можно по ссылке.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

