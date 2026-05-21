В Краснодарском крае появились СТО с цифровой диагностикой

Соглашение между компаниями предполагает открытие в стране 100 СТО с полным циклом работ - от экспресс-диагностики до замены масла. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпромнефть-СМ»

Самарские автомобилисты уже знают, что такое сервис под брендом G-Energy Service РОЛЬФ. Ранее город вошел в число пилотных площадок федеральной сети, которую развернули производитель смазочных материалов и автодилер. Проект также активно развивается в двух других городах-миллионниках - Новосибирске и Уфе. Теперь современные СТО появились и на юге России. Четвертая по счету станция технического обслуживания открылась на Кубани.

Площадка в Краснодаре была выбрана не случайно. Это десятый по числу жителей город России. Кроме того, Краснодарский край захватил лидерство среди нестоличных субъектов по количеству автомобилей - 4,4% от всего автопарка страны. При этом, по данным «Автостата» за 2025 год, 70% местных машин уже разменяли второй десяток лет, а значит, у автомобилистов есть потребность в качественных услугах по ремонту.

«Краснодар, один из ключевых транспортных узлов юга, стал четвертой точкой на карте, но по существу это не открытие одной станции, а развертывание национальной сети, в которой качество сервиса больше не зависит от географии, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. - Это - инфраструктура технологического суверенитета автомобильной России».

Сеть G-Energy Service РОЛЬФ рассчитана на обслуживание любых автомобилей - и российских, и иномарок, как гарантийных, так и возрастных. На СТО предлагается цифровая диагностика G-Lab. Система за пару минут по анализу работающего масла может рассказать, в каком состоянии находятся агрегаты машины.

Соглашение, заключенное «Газпромнефть-СМ» и РОЛЬФ на Петербургском международном экономическом форуме-2025, предусматривает появление по всей стране порядка 100 таких сервисов.

«Сегодня срок владения автомобилями растет, поэтому особенно важно обеспечивать жителям страны возможность качественного и профессионального обслуживания транспорта, ведь от этого напрямую зависит безопасность каждого автовладельца, - добавила генеральный директор ГК «РОЛЬФ» Светлана Виноградова. - Наша задача - сделать так, чтобы в любом регионе России клиенты могли получать сервис уровня официального дилера и быть уверенными в надежности своего автомобиля на каждом километре пути».