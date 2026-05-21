В Самарской области открылось импортозамещающее производство автогенераторов

Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тысяч изделий в год. Фото: Андрей Савельев

21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга РФ Алексей Матушанский и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца обсудили меры поддержки промышленных предприятий региона и запуск в Тольятти импортозамещающего серийного производства автомобильных генераторов, которые предназначены для «Лады Весты», «Ларгуса» и «Гранты».

«ФРП профинансировал в Самарской области порядка 60 проектов на 32 млрд рублей. Почти половина из них сосредоточена в Тольятти. Открывшийся сегодня проект по производству генераторов – знаковый, позволяющий локализовать компонентную базу для российских автопроизводителей», – рассказал Роман Петруца.

Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тысяч изделий в год. На полной мощности компания планирует поставлять АВТОВАЗу до 480 тысяч генераторов ежегодно. Кроме того, продукцию хотят направлять и зарубежным автозаводам, которые локализовали производства в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал