Напечатанному – верить: как выстраивать PR-коммуникации в период экономической турбулентности

Разговор о PR-стратегиях получился насыщенным пользой на 100%. Фото: медиагруппа «Комсомольская правда».

21 мая в медиацентре издательского дома «Комсомольская правда» состоялось эксклюзивное мероприятие для членов Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по выстраиванию PR-коммуникаций в период экономической турбулентности и трансформации медиаландшафта.

- Со многими предпринимателями мы не раз переживали сложные времена, от экономических кризисов 2008 и 2014 годов до пандемии, и всегда находили в этом новые точки роста и моделирования новых возможностей. У нас много общего, и я точно знаю, что люди бизнеса умеют переориентироваться и в любой, даже самой стрессовой ситуации, находить новые стратегии. Сегодня мир в очередной раз меняется, и наша встреча поможет открыть новые прорывные варианты для продвижения и укрепления репутации бизнеса, - отметила в своем выступлении директор филиала медиагруппы «Комсомольская правда» в Самаре, Ульяновске, Оренбурге Олеся Шакурова.

Спикерами на мероприятии выступили руководители направлений медиагруппы «Комсомольская правда». Они рассказали, как сегодня меняется отношение к информации, почему доверие стало дефицитом, как организовать публикацию в профессиональном медиа, чтобы она наилучшим образом влияла на репутацию и как одним касанием с оптимальным чеком закрыть сразу несколько носителей информации. Прозвучавшие тренды стали откровением и вызвали живой интерес бизнес-аудитории.

В финале бизнес-завтрака были разыграны полезные подарки от «КП».