В Самарской области ввели нерестовый запрет до 10 июня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

С 20 апреля по 10 июня в Самарской области будет действовать нерестовый запрет на рыбалку. В этот период в регионе запрещена ловля с лодки или других плавательных средств – рыбачить можно только с берега одной поплавочной удочкой или спиннингом не более чем с двумя крючками.

Запретная зона в районе Жигулевской ГЭС составляет 2 км ниже и 500 м выше плотины, а суточная норма вылова не должна превышать 5 кг на человека. Соблюдение правил будут проверять с помощью рейдов.

Рыбакам стоит помнить, что за нарушение этого запрета может грозить уголовная или административная ответственность.

